شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو -2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ 30.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر40.025 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.025 دينار
عيار 22 سجل 36.700 دينار
عيار 21 سجل 35.025 دينار
عيار 18 سجل 30.025 دينار
عيار 14 سجل 23.350 دينار
عيار 12 سجل 20.000 دينار
الاونصة 1244.875 دينار
الجنيه الذهب 280.175 دينار
الأونصة بالدولار 3310.82 دولار
وتراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج، وترتفع أسعار الأسهم عقب الأنباء. فيرتفع مؤشر داو جونز بحوالي 430 نقطة.
وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.
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