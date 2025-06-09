شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تحدد 1 يوليو موعدًا لتسليم قطع أراضي "بيت الوطن" بالتجمع السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة. موعد لتسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المطروحة بالمرحلة الثامنة بالتجمع السادس "مثلث الأمل سابقاً"، وذلك بدءا من يوم 1/7/2025، وحتى يوم 4/9/2025.

وأوضحت وزارة الإسكان انه سيتم تسليم قطع اراضي بيت الوطن بالتجمع السادس بالقاهره الجديدة القطع من 1 : 22، من يوم 1/7/205 وحتى 31/7/2025، والقطع من 23 : 45، من 1/8/2025 : 31/8/2025، وسيتم تخصيص الايام من الاثنين ٢٠٢٥/٠٩/٠١ حتى الخميس ۲۰۲٥/٠٩/٠٤ للمتخلفين عن الاستلام، ويمكن الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للإستلام ويتم سداد قيمة 1.5% من قيمة الأرض على أن يتم سداد القسط الأول بعد شهر من الاستلام طبقاً لكراسة الشروط.

وأوضحت الوزارة أن برنامج طرح أراضى بيت الوطن بالمرحلة الثامنة ضمت قطعة الأرض بمساحة إجمالية حوالى 260 فدانا بعدد 891 قطعة أرض سكنية بالتجمع السادس "مثلث الأمل سابقاً" بمدينة القاهرة الجديدة، وقد تم حجز 45 قطعة أرض منها.