شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة ..سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 9 يونيه 2025، أمام الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة قبل عيد الأضحى. وبلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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