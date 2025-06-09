شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو- 2025 فى قطر .. عيار 18 بـ 290.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر387.50 ريال

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 387.50 ريال

عيار 22 سجل 355.25 ريال

عيار 21 سجل 339.00 ريال

عيار 18 سجل 290.50 ريال

عيار 14 سجل 226.00 ريال

عيار 12 سجل 193.75 ريال

الاونصة 12051.50 ريال

الجنيه الذهب 2712.25 ريال

الأونصة بالدولار 3310.82 دولار

وتراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج، وترتفع أسعار الأسهم عقب الأنباء. فيرتفع مؤشر داو جونز بحوالي 430 نقطة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.