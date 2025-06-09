شكرا لقرائتكم خبر عن من القرى إلى السوق الرقمي.. "قدوة.تك" تدعم مشروعات السيدات بالتدريب والأدوات والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نحو تعزيز الشمول الرقمي للمرأة المصرية، تتوسع مبادرة "قدوة.تك" لتصل إلى مزيد من السيدات والفتيات في مختلف المحافظات، مع التركيز على دعم صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينهن من استخدام التكنولوجيا لتطوير أعمالهن وتحسين دخلهن، وتستهدف المبادرة بناء قدرات النساء في مجالات التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والتواصل عبر الإنترنت، بما يعزز مشاركتهن الفعالة في الاقتصاد الرقمي.

ما الغرض من إطلاق مبادرة "قدوة.تك"؟



تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الرقمي والاقتصادي للمرأة المصرية، وخاصة في المناطق الريفية والحدودية، تركز المبادرة على تمكين السيدات من امتلاك أدوات العصر الرقمي، بما يساعدهن في تسويق منتجاتهن وخدماتهن عبر الإنترنت، والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، كما تساهم في بناء مجتمع معرفي رقمي يكون للمرأة فيه دور نشط ومؤثر.

كم سيدة استفادت من المبادرة حتى الآن؟



استفادت أكثر من 30 ألف سيدة من برامج التدريب والتأهيل الرقمي التي تقدمها "قدوة.تك"، وتتوزع المستفيدات على مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس انتشار المبادرة في نطاق جغرافي واسع، ونجاحها في الوصول إلى فئات نسائية متنوعة.

ما طبيعة التدريبات التي تقدمها "قدوة.تك"؟



تتنوع البرامج التدريبية التي تقدمها المبادرة لتشمل التسويق الرقمي، وتصميم الهويات البصرية للمشروعات، وإدارة الصفحات والمتاجر الإلكترونية، والأمن الرقمي، والتواصل الرقمي الفعال، إلى جانب تقديم مقدمة حول أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التسويق والتوسع.

كيف تصل المبادرة إلى السيدات في المحافظات البعيدة؟



يتم تنفيذ المبادرة من خلال شبكة واسعة من الشراكات مع أكثر من 100 مركز تكنولوجي ومؤسسة مجتمعية، تعتمد المبادرة على بنية تحتية من المراكز التي تعمل في قلب المجتمعات المحلية، ما يضمن وصول البرامج التدريبية إلى السيدات في القرى والمناطق النائية بسهولة ويسر.

هل تعتمد المبادرة على كوادر نسائية من داخل المجتمعات نفسها؟



نعم، قامت "قدوة.تك" بتأهيل 55 سيدة من مختلف المحافظات تحت مسمى "رائدة معرفة"، وهن نساء تم تدريبهن على نقل المهارات الرقمية لغيرهن داخل مجتمعاتهن، وقد تمكن بالفعل من تدريب أكثر من 16 ألف سيدة في إطار المبادرة، مما يعزز مبدأ التمكين من الداخل ويخلق استدامة للمشروع.

ما المحافظات التي شهدت أنشطة مكثفة في الفترة الأخيرة؟



شملت المرحلة الأخيرة من المبادرة تنفيذ برامج تدريبية في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وتم فيها تدريب مجموعات كبيرة من السيدات والفتيات على أحدث المهارات الرقمية، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلي واحتياجات كل منطقة.