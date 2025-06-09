شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تستهدف زيادة "المحطات الشمسية" إلى 608 بنهاية 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي تنفيذ عدد 58 محطة طاقة شمسية خلال عام الموازنة التخطيطية 2025/2026 لدى المشتركين بقدرات مختلفة ليصبح اجمالى عدد محطات الطاقة الشمسية 608 بنهاية عام الموازنة.

حيث تستهدف الشركة إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية ليصل الاجمالى إلى 22 ألف 685 كيلو وات ساعة بدلا من 21 ألف 498 كيلو وات ساعة ، كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة لترشيد الطاقة من خلال إجراءات دراسات معامل الحمل للقطاعات الصناعية و التجارية و الحكومية و الخدمية و المنزلية.



كما تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع اجراء الدراسات الخاصة بتحسين كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية لكل القطاعات ، و عقد عدد 40 ندوة توعية بكفاءة إستخدام الطاقة بالمداره و المنشآت الحكومية.