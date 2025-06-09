الاقتصاد

كهرباء شمال القاهرة تستهدف زيادة "المحطات الشمسية" إلى 608 بنهاية 2025/2026

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كهرباء شمال القاهرة تستهدف زيادة "المحطات الشمسية" إلى 608 بنهاية 2025/2026

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 09 يونيو 2025 06:00 ص

تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي تنفيذ عدد 58 محطة طاقة شمسية خلال عام الموازنة التخطيطية 2025/2026  لدى المشتركين بقدرات مختلفة ليصبح اجمالى عدد محطات الطاقة الشمسية 608 بنهاية عام الموازنة.

حيث تستهدف الشركة إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية ليصل الاجمالى إلى 22 ألف 685 كيلو وات ساعة بدلا من 21 ألف 498 كيلو وات ساعة ، كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة لترشيد الطاقة من خلال إجراءات دراسات معامل الحمل للقطاعات الصناعية و التجارية و الحكومية و الخدمية و المنزلية.


كما تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع اجراء الدراسات الخاصة بتحسين كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية لكل القطاعات ، و عقد عدد  40 ندوة توعية بكفاءة إستخدام الطاقة بالمداره و المنشآت الحكومية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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