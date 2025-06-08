الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصري

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على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الأحد، 08 يونيو 2025 10:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار  واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

واستقر سعر الدولار ، فى البنك الاهلي الى  49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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