الاقتصاد

تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

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تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الأحد، 08 يونيو 2025 08:00 م

تعاود البنوك العاملة فى مصر العمل بعد غد الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتعمل البنوك من الساعة 8:30 صباحا حتى 3 عصراً وهى مواعيد العمل الرسمية.

كان البنك المركزي المصرى قال إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.

وأضاف البنك المركزي المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.     

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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