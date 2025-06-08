شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تعاود البنوك العاملة فى مصر العمل بعد غد الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتعمل البنوك من الساعة 8:30 صباحا حتى 3 عصراً وهى مواعيد العمل الرسمية.

كان البنك المركزي المصرى قال إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.

وأضاف البنك المركزي المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.