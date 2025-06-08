شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمين الأحد، 08 يونيو 2025 08:00 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات المسائية اليوم الأحد 8-6-2025 . ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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