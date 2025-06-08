شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان: خطة لتطوير شامل لشبكة الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس علاء عبد اللاه ، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن وضع خطة عاجلة لتطوير شامل لشبكة الطرق بالمدينة، من خلال الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية، ويأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة تطوير شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أنه عقد اجتماع مع قيادات الجهاز، لمراجعة المخططات النهائية لأعمال تطوير المحاور الرئيسية بالمدينة ضمن المرحلتين الأولى والثانية، حيث تشمل الأعمال تطوير المحاور الطولية مثل محور أبو بكر الصديق ومحور علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى المحاور العرضية الهامة مثل محور عمر بن الخطاب ومحور مصر - النور.

وقال تتضمن الخطة الشاملة أعمال تطوير الطريق الدائري وعدد من الطرق الرئيسية داخل المدينة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الحركة المرورية وتقليل معدلات الزحام والحوادث.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية دراسة التقاطعات المرورية الرئيسية بشكل دقيق لتقليل نقاط التصادم وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، مشددًا على ضرورة إعادة تخطيط طرق الخدمة بما يتماشى مع خطة الجهاز لتطوير حركة المرور وتعزيز كفاءة الربط بين الأحياء والمناطق الخدمية.

وأشار إلى أهمية دراسة زيادة أماكن الانتظار في أنحاء المدينة، وخاصة على طرق الخدمة، للحد من الوقوف العشوائي، مع بحث إمكانية إضافة شريحة استثمارية وترفيهية بين الطرق الرئيسية وطرق الخدمة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمدينة.