شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 8-6 -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3994 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا

عيار 18: 3994 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيه

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

