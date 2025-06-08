شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعداوى: تطوير مصانع مصر للألومنيوم ركيزة اقتصادية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن خطة تطوير مصانع شركة مصر للألومنيوم تمضي بخطى ثابتة نحو التحديث الشامل والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح السعداوي، أن الخطة تتضمن إنشاء مصهر جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن سنويًا، باستثمارات تتراوح بين 2.7 و3 مليارات دولار، بالإضافة إلى توسعة المصهر الحالي بطاقة 200 ألف طن، مما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد على الألومنيوم.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 1 جيجاوات، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار. ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتحقيق التوافق مع المعايير البيئية العالمية، مما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية التي تشترط استخدام الطاقة النظيفة في الصناعات التصديرية.

وأضاف السعداوي أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، حيث من المتوقع أن تسهم في إضافة نحو نصف مليار دولار سنويًا إلى صادرات الألومنيوم المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ملتزمة بتنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والاستدامة، وبما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

