الهيئة الملكية للجبيل وينبع تختتم مشاركتها في معرض “النقل واللوجستيات 2025” بميونيخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشاركتها في معرض “النقل واللوجستيات 2025″، الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة “ميونيخ” بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وشارك فيه عدد كبير من كبرى الشركات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وتعرّف زوار المعرض، على ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باعتباره أحد أبرز المقومات اللوجستية في المملكة، لما يتمتع به من موقع إستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقدرات تشغيلية متقدّمة تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية والصناعية.

وشهد جناح الهيئة، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الشركات والمستثمرين، جرى خلالها بحث سُبل التعاون المشترك، واستكشاف فرص تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات المستقبلية.

وأكدت الهيئة الملكية، من خلال هذه المشاركة، حرصها على دعم تنافسيٍّ للمملكة في القطاع اللوجستي، والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية، وتحقيق تكاملٍ بين الصناعة والخدمات اللوجستية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط