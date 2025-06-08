شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8 -6 2025.. عيار 24 بـ5325 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر استقرار نسبيا وفقا لآخر التحديثات ، حيث سجل عيار 21 سعر 4660 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 3994 جنيها، بالتزامن مع ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، والأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات على الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا

عيار 18: 3994 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيه

وتراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج، وترتفع أسعار الأسهم عقب الأنباء. فيرتفع مؤشر داو جونز بحوالي 430 نقطة، بحسب ما نشره موقع investing.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



