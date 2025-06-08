الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصري.. يسجل 49.69 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصري.. يسجل 49.69 جنيه للبيع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الأحد، 08 يونيو 2025 02:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025  استقرار  أمام الجنيه المصري الان خلال التعاملات اليوم وفقا لاخر تحديث  الأربعاء الماضي نتيجة  اجازة عيد الاضحى، بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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