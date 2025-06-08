شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ 35.875 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا ، بالتزامن مع ثالث ايام عيد الاضحى ،حيث سجل عيار 24 سعر 40.975 ريال مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 40.875 ريال وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.975 ريال

عيار 22 سجل 37.575 ريال

عيار 21 سجل 35.875 ريال

عيار 18 سجل 30.750 ريال

عيار 14 سجل 23.900 ريال

عيار 12 سجل 20.500 ريال

الاونصة 1274.825 ريال

الجنيه الذهب 286.900 ريال

الأونصة بالدولار 3310.82 دولار

وتراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج، وترتفع أسعار الأسهم عقب الأنباء. فيرتفع مؤشر داو جونز بحوالي 430 نقطة، بحسب ما نشره موقع investing

وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.



