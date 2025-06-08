شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 12:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث الأربعاء الماضي نتيجة إجازة عيد الأضحى، وسجل بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.