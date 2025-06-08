شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8-6- 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ 32.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 08 يونيو 2025 12:00 م
سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.750 دينار، مقارنة بـ 32.650 سعر أمس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.750 دينار
عيار 22 سجل 30.025 دينار
عيار 21 سجل 28.650 دينار
عيار 18 سجل 24.575 دينار
عيار 14 سجل 19.100 دينار
عيار 12 سجل 16.375 دينار
الاونصة 1018.750 دينار
الجنيه الذهب 229.275 دينار
الأونصة بالدولار 3310.82 دولار
وتراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج، وترتفع أسعار الأسهم عقب الأنباء. فيرتفع مؤشر داو جونز بحوالي 430 نقطة، بحسب ما نشره موقع investing
وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.
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