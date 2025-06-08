شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8-6- 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ 32.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.750 دينار، مقارنة بـ 32.650 سعر أمس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.750 دينار

عيار 22 سجل 30.025 دينار

عيار 21 سجل 28.650 دينار

عيار 18 سجل 24.575 دينار

عيار 14 سجل 19.100 دينار

عيار 12 سجل 16.375 دينار

الاونصة 1018.750 دينار

الجنيه الذهب 229.275 دينار

الأونصة بالدولار 3310.82 دولار

وتراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج، وترتفع أسعار الأسهم عقب الأنباء. فيرتفع مؤشر داو جونز بحوالي 430 نقطة، بحسب ما نشره موقع investing

وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.