شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات على الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، إلى أن تحركات سعر الذهب المحلي لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع ما تشهده السوق من استقرار مالي واقتصادي نسبي ساعد على تثبيت سعر الصرف.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتي مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%".