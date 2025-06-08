شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصرى ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك الأهلي المصري.

ويواصل ”الخليج 365” تقديم خدمته اليومية بنشر أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، مع تحديث فوري للأسعار في حال حدوث أي تغييرات.

وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية المتداولة مقابل الجنيه:

الدولار الأمريكي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 56.32 جنيه للشراء، و56.79 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.95 جنيه للشراء، و67.41 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 161.03 جنيه للشراء، و162.14 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.



وتُعد هذه العملات من الأكثر تداولًا في السوق المصرفي، لا سيما في سوق الفوركس، حيث تحظى بأهمية كبيرة سواء في التعاملات الدولية أو بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج، خاصة إلى الدول العربية.

قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025.



وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.