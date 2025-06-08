شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالأحد، 08 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.025 دينار
عيار 22 سجل 36.700 دينار
عيار 21 سجل 35.025 دينار
عيار 18 سجل 30.025 دينار
عيار 14 سجل 23.350 دينار
عيار 12 سجل 20.000 دينار
الاونصة1244.875 دينارالجنيه الذهب280.175 دينار
الأونصة بالدولار3310.82 دولار
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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