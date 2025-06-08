الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضان

الأحد، 08 يونيو 2025 09:50 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025  استقرارا أمام الجنيه المصري فى بداية  التعاملات وفقا لآخر تحديث  الأربعاء الماضي نتيجة إجازة عيد الأضحى، بالبنك المركزي  49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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