شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 48.5 مليار دولار.. كيف تطورت أسعار العملات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري، في التعاملات لدى الصرافات خلال أيام عيد الأضحي المبارك، حيث يتم بيع وشراء الدولار في الصرافات مع توقف التداول لدى البنوك.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.57 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.57 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

49.56 جنيه للشراء.

49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025.



وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.