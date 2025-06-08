شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة الرسوم على الألومنيوم.. هل تنعكس على سعر الذهب عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تغيرات محدودة في سعر الذهب، ننشر أخر تطورات الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري اليوم، وذلك مع تغيرات عاصفة في البورصة العالمية بختام تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

من المرجح أن يؤدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الألومنيوم إلى 50% في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى رفع أسعار المعدن وتكاليف استخدامه، وفقًا لمحللي مورغان ستانلي، وكذلك يمكن لهذه التطورات أن تدفع الطلب مرة أخرى نحو الملاذات الآمنة.

قال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.

وأضاف ترامب أن بيسنت، الذي يقود جهود الإدارة لصياغة اتفاق مع بكين، سينضم إليه وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير