شعبة مواد البناء تكشف سعر طن الحديد في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحي

فعليا استقر سعر الحديد في مصر، في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، واستمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

أسعار الحديد اليوم:

- سعر حديد عز: 38800 جنيه.

- سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.