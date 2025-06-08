الاقتصاد

كهرباء شمال القاهرة تواجه سرقات التيار بالمرور وسرعة تركيب "الكودى"

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كهرباء شمال القاهرة تواجه سرقات التيار بالمرور وسرعة تركيب "الكودى"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 08 يونيو 2025 08:00 ص

تعمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي من خلال خطة تم وضعها ضمن الموازنة التخطيطة للشركة للعام المالى 2025/2026، على مواجهة سرقات التيار الكهربائى واسترداد حق الدولة علاوة على الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء وذلك من خلال:

1- تكثيف أعمال المرور على العدادات لمراجعة ثابت العداد وإعادة معايرته لدى كبار المشتركين
2- العمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة القيمة وتغيير العدادات المعطلة.
3-  العمل على سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الانتظار .
4-  تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.
5- الاستمرار فى المسح الدورى للأنشطة المختلفة لخفض نسب المغلق.
6-  متابعة تقييم أعمال الكشف من خلال شركة ) شعاع( لزيادة نسبة المقروء من العدادات.
7- العمل على مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال ) كروت تجميع القراءات.(
8- إستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصة التى لم تشحن بشكل دورى لأكثر من 3 شهور بالإضافة إلى العدادات ذات الشحن المتدنى والشحن الثابت.


9-  تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجارى و المتابعات المالية و التجارية بالشركة .
10- مراجعة عدادات الطاقة مع المحطات والتأكد من معايرتها.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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