شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تواجه سرقات التيار بالمرور وسرعة تركيب "الكودى" والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي من خلال خطة تم وضعها ضمن الموازنة التخطيطة للشركة للعام المالى 2025/2026، على مواجهة سرقات التيار الكهربائى واسترداد حق الدولة علاوة على الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء وذلك من خلال:

1- تكثيف أعمال المرور على العدادات لمراجعة ثابت العداد وإعادة معايرته لدى كبار المشتركين

2- العمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة القيمة وتغيير العدادات المعطلة.

3- العمل على سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الانتظار .

4- تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

5- الاستمرار فى المسح الدورى للأنشطة المختلفة لخفض نسب المغلق.

6- متابعة تقييم أعمال الكشف من خلال شركة ) شعاع( لزيادة نسبة المقروء من العدادات.

7- العمل على مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال ) كروت تجميع القراءات.(

8- إستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصة التى لم تشحن بشكل دورى لأكثر من 3 شهور بالإضافة إلى العدادات ذات الشحن المتدنى والشحن الثابت.



9- تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجارى و المتابعات المالية و التجارية بالشركة .

10- مراجعة عدادات الطاقة مع المحطات والتأكد من معايرتها.

