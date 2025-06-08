شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا انطلاق مباحثات التجارة.. وأسواق الذهب والمعادن فى حالة ترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الاثنين محادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سيكون له تداعيات مباشرة على سعر الذهب هذا الأسبوع، وخلال السطور التالية نرصد سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

قال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن الاثنين لإجراء محادثات تجارية متجددة.

وأضاف ترامب أن بيسنت، الذي يقود جهود الإدارة لصياغة اتفاق مع بكين، سينضم إليه وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير