شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ 303.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارًا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 398.75 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 398.75 درهم

عيار 22 سجل 369.25 درهم

عيار 21 سجل 354.25 درهم

عيار 18 سجل 303.50 درهم

عيار 14 سجل 234.75 درهم

عيار 12 سجل 201.25 درهم

الاونصة12402.50 درهم

الجنيه الذهب2834.00 درهم



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،