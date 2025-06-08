شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل تسعيرة شحن السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر عملية شحن السيارات من أولويات المستهلك من حيث تسعير الشحن ، ومع إعلان وزارة الكهرباء مؤخرا عن أسعار شحن " السيارات الكهربائية " حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون فكان السعر مفاجأة ، بتكلفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل إستخدام المكان 186 قرشًا لكل كيلو وات ساعة .

أما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025 .

وحول حجم صناعة السيارات الكهربائية، كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق ، وإستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه، حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق ، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي ، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة .