شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع.. تفاهمات الصين وأمريكا تدفع المعدن الأصفر للانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب نقطة مئوية كاملة بالمعاملات الفورية والآجلة مع إعلان ترامب عن تقدم المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا عقب مكالمته مع الرئيس الصيني، تشي شينج بينج.

وهناك تغيرات محدودة في سعر الذهب محليًا اليوم، عقب تلقي الذهب عالميًا ضربة موجعة وتراجع 80 دولارًا بختام تداولات الأسبوع، مما ساهم في هبوط الذهب في مصر 100 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه