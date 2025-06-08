الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ 349 ريال

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سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ 349 ريال

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

الأحد، 08 يونيو 2025 04:00 ص

سجلت أسعار الذهب في السعودية  اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية
 

عيار 24 سجل 398.75 ريال
عيار 22 سجل 365.50 ريال
عيار 21 سجل 349.00 ريال
عيار 18 سجل 299.00 ريال
عيار 14 سجل 232.75 ريال
عيار 12 سجل 199.50 ريال
الاونصة12404.00 ريال
الجنيه الذهب2791.50 ريال
الأونصة بالدولار3310.82 دولا


شهد الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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