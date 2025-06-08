شكرا لقرائتكم خبر عن 322 مليون دولار تراجع بواردات مصر من القمح بالربع الأول من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ إجمالي واردات القمح خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 739 مليون و106 ألف دولار، بينما كانت نحو مليار و61 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته نحو 322 مليون و639 ألف دولار.

وتعتبر وارات القمح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، وتراجعت قيمة الواردات المصرية في شهر مارس الماضي، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 7.12 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، بينما كانت 7.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 10% .

وأرجع جهاز الاحصاء هذا التراجع إلى انخفاض واردات مصر من بعض السلع، وأهمها منتجات البترول والتي بلغت قيمتها 894 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 921 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 2.9%، وتضمنت أيضا واردات مصر من القمح والتي سجلت 233 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 423 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 44.8%، إلى جانب واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة والتي سجلت نحو 221 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 286 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 22.7%