شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسمنت اليوم بعد زيادة ملحوظة مطلع هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

تستقر أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-6-2025، عقب زيادة تراوحت من 50 جنيها إلى 200 جنيه مطلع هذا الشهر، إذ بلغ متوسط سعر الأسمنت اليوم 3620 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ 3820 جنيه.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين، وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف.