شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالتعاملات المسائية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك الأهلي المصري.

ويواصل ”الخليج 365” تقديم خدمته اليومية بنشر أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، مع تحديث فوري للأسعار في حال حدوث أي تغييرات.

وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية المتداولة مقابل الجنيه:

‏‎سعر الدولار اليوم

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.32 جنيه للشراء.

56.79 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



66.95 جنيه للشراء.

67.41 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

161.03 جنيه للشراء.

162.14 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.17 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.48 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.58 جنيه للشراء.

13.63 جنيه للبيع.



وتُعد هذه العملات من الأكثر تداولًا في السوق المصرفي، لا سيما في سوق الفوركس، حيث تحظى بأهمية كبيرة سواء في التعاملات الدولية أو بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج، خاصة إلى الدول العربية.