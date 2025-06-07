شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت أمام الجنيه المصرى يستقر عند 49.59 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 5-6-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث الأربعاء الماضي نتيجة إجازة عيد الأضحى، بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي عند 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.