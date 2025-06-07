شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الذهب في مصر تكشف أخر تحديث في عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب في مصر، أخر تطورات وحركة سعر الذهب اليوم في الصاغة، وسط توقف التداولات على الذهب عالميًا مما ساهم في ثبات سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

تحركات سعر الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وأن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على أسعار الذهب وفق تقرير شعبة الذهب.

وقال رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف في وقت سابق، أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتي مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%".