شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات وفقا لآخر تحديث نتيجة إجازة عيد الأضحى، بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم ، فى البنك الأهلي عند 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.