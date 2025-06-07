شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و استقر سعر الدولار، فى البنك الأهلي إلى 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.