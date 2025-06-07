الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

السبت، 07 يونيو 2025 12:00 م

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5-6-2025  أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث  نتيجة إجازة عيد الأضحى، بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم السبت ، فى البنك الاهلي عند  49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم   كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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