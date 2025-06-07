شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث نتيجة إجازة عيد الأضحى، بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم السبت ، فى البنك الاهلي عند 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.