شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتلقى ضربة موجعة ويخسر 80 دولارا فى الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

بعد تغيرات محدودة في سعر الذهب، ننشر آخر تطورات الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري اليوم عقب تلقي الذهب ضربة موجعة وتراجع 80 دولارًا بختام تداولات الأسبوع، مما ساهم في هبوط الذهب في مصر 100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، إلى أن تحركات سعر الذهب المحلي لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع ما تشهده السوق من استقرار مالي واقتصادي نسبي ساعد على تثبيت سعر الصرف.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتي مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%".