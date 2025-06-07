شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتلقى ضربة موجعة ويخسر 80 دولارا فى الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ إسلام سعيدالسبت، 07 يونيو 2025 03:00 م
بعد تغيرات محدودة في سعر الذهب، ننشر آخر تطورات الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري اليوم عقب تلقي الذهب ضربة موجعة وتراجع 80 دولارًا بختام تداولات الأسبوع، مما ساهم في هبوط الذهب في مصر 100 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 24: 5314 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3986 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه
وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، إلى أن تحركات سعر الذهب المحلي لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع ما تشهده السوق من استقرار مالي واقتصادي نسبي ساعد على تثبيت سعر الصرف.
وتابع رئيس شعبة الذهب، أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتي مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز