شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.650 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى، حيث سجل عيار 24 سعر 40.875 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.875 ريال

عيار 22 سجل 37.475 ريال

عيار 21 سجل 35.775 ريال

عيار 18 سجل 30.650 ريال

عيار 14 سجل 23.850 ريال

عيار 12 سجل 20.450 ريال

الاونصة12 سجل 71.550 ريال

الجنيه الذهب286.175 ريال

الأونصة بالدولار3310.82 دولار

وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت الذهب امس الجمعة وكانت متجهة نحو أسبوع إيجابي حيث تدعم الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأمريكية والحذر قبل قراءة رئيسية لبيانات الوظائف الأمريكية، كما استفادت السبائك، إلى جانب أسعار المعادن الأوسع نطاقاً، من ضعف الدولار الذي تراجع بالقرب من أدنى مستوياته في عامين وسط مؤشرات إيجابية قليلة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.