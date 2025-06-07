شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 66.95 جنيه للشراء من البنك المركزى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمين السبت، 07 يونيو 2025 01:30 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 7-6-2025 ليسجل فى البنك المركزي 67.04 جنيه للشراء و67.23 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 66.95 جنيه للشراء، و67.41 جنيه للبيع. وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.95 جنيه للشراء

67.41 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.95 جنيه للشراء.

67.30 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.95 جنيه للشراء.

67.30 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.95 جنيه للشراء

67.30 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.95 جنيه للشراء

67.30 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.06 جنيه للشراء

67.40 جنيه للبيع

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