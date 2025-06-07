شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار ومواصفات السيارات إكسيد RX 2025 المجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الوكيل الرسمي لسيارات أكسيد الصينية والتي يتم تجميعها في مصر عن تخفيض أسعار طرازات " إكسيد RX " بقيمة 400 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وعن أحدث قائمة سعرية لسيارات إكسيد RX 2025 فهي كالآتي:

LUXURY الفئة الأولى

سجل السعر الحالي مليون و980 ألفا بدلا من 2 مليون و380 ألف جنيه.

Flagship الفئة الثانية

السعر الحالي 2 مليون و380 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و780 ألفا.





وعن أبرز مواصفات السيارة الصينية الفاخرة "إكسيد RX 2025" ، فهي سيارة SUV عائلية مزودة بمحرك 2.0 TGDI قوي، يقدم قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر السيارة متوفرة بناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي مع وضعيات قيادة متعددة تناسب جميع التضاريس مما يعكس التزام إكسيد بتقديم سيارات تتناسب مع احتياجات السوق المصري المتنوعة .





وتأتي "إكسيد RX" مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، مثل شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من “سوني” مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة، مما يعزز من التفاعل مع العملاء من خلال توفير تجربة رقمية متقدمة تلبي احتياجات السائقين العصريين .





وتهتم السيارة بسلامة ركابها بشكل خاص، حيث تم تجهيز “إكسيد RX ” بأحدث أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، مما يعزز من ثقة العملاء في جودة وأمان السيارات الصينية .





تهدف الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) من خلال شراكتها مع إكسيد إلى بناء ثقة المستهلك المصري من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة تلبي توقعات العملاء الطموحة وتضمن "إكسيد RX" تجربة قيادة لا مثيل لها تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز من ثقة العملاء في السيارات الصينية ويخلق نقلة كبيرة في توقعات السوق المصري عن السيارات الصينية، كجزء من استراتيجية إكسيد لزيادة الوعي بعلامتها التجارية في مصر، وبناء هوية قوية تعكس الابتكار والجودة ورفاهية لا حد لها.





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