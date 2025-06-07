شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 يتراجع 40 جنيها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيدالسبت، 07 يونيو 2025 11:00 ص
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، في الأسواق عقب إغلاق البورصة العالمية للذهب على هبوط تجاوز 1%.
عيار 24: 5314 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3986 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه
وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف إلى أن تحركات سعر الذهب المحلي ما تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع ما تشهده السوق من استقرار مالي واقتصادي نسبي ساعد على تثبيت سعر الصرف.
وتابع رئيس شعبة الذهب، أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتي مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%".
وأضاف واصف، أن التحركات العرضية ما زالت تسيطر على أداء الذهب عالميًا، حيث ظل السعر يتحرك أسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل.
أما محليًا، فيرى واصف أن الذهب عيار 21 يواصل التذبذب حول مستوى 4700 جنيه للجرام، في نطاق تداول عرضي واضح يعكس ترقب السوق لأي تغيرات في سعر الأونصة العالمية أو تحركات سعر الصرف المحلي.
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