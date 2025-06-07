شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، لتسجل انخفاضًا يُقدّر بنحو 25% مقارنة بمستوياتها في بداية العام، وسط تحسن واضح في الهالك وكذلك هبوط حجم الطلب، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار البيع سواء للمستهلك أو في مزارع التربية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة التي طالت أسعار الدواجن والكتاكيت والأعلاف خلال الشهور الماضية، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم المزرعة بلغ اليوم 75 جنيهًا، مقابل ما يزيد عن 100 جنيه للكيلو خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة تتجاوز 25%.

وأشار السيد في تصريحات خاصة، إلى أن الدواجن الساسو انخفضت هي الأخرى إلى 95 جنيهًا للكيلو تنفيذًا، بعدما سجلت في وقت سابق أسعارًا اقتربت من 125 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في منظومة الإنتاج بعد تدخل الدولة لتسهيل الإفراجات الجمركية عن مكونات الأعلاف، وهو ما ساهم في تخفيف العبء على المربين وخفض التكلفة النهائية للمنتج. وأوضح أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من التوازن بين العرض والطلب، خصوصًا مع انقضاء شهر رمضان الذي عادة ما يشهد ذروة في الاستهلاك، وهو ما يدفع الأسعار نحو الاستقرار خلال فصل الصيف، الذي يقل فيه الإقبال على استهلاك اللحوم البيضاء مقارنة بمواسم الشتاء.

وفيما يتعلق بحالة السوق في قطاع الكتاكيت، أكد رئيس الشعبة أن الأسعار سجلت تراجعًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض 22 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الساسو 12 جنيهًا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الكتاكيت يمثل مؤشرًا مهمًا على انخفاض تكلفة الدورة الإنتاجية المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار خلال الشهور القادمة، خاصة إذا ما استمرت مدخلات الإنتاج في التراجع.

ورأى سامح السيد، أن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح للمربين، خاصة صغار المنتجين، إذ أن الكثير منهم لا يزال يعاني من آثار ارتفاع التكاليف خلال الفترات الماضية، مشددًا على ضرورة دعم صغار المربين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، وتوسيع مظلة التمويل الميسر لقطاع الثروة الداجنة، حتى لا يتكرر مشهد الخروج الجماعي من السوق في حال ارتفاع التكاليف مجددًا.

وأكد رئيس الشعبة، أن السوق المصرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن إذا تم الحفاظ على استقرار عناصر الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر تنتج يوميًا ما بين 3.5 إلى 4 ملايين دجاجة، وتوفر احتياجات السوق المحلي بشكل شبه كامل، مع وجود فائض نسبي في بعض الفترات. وشدد على أهمية تكثيف جهود الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة في ظل وفرة المعروض، وتراجع سعر الأعلاف العالمية والمحلية على السواء خلال الشهور الماضية.

وبحسب بيانات السوق، فإن أسعار الأعلاف – التي تشكل ما بين 70 إلى 80% من تكلفة إنتاج الدواجن – شهدت انخفاضًا واضحًا منذ مارس الماضي، بعد سلسلة من الإفراجات التي تمت من قبل البنك المركزي ووزارة الزراعة، لتسهيل خروج شحنات الذرة والصويا من الموانئ، وهي الخطوة التي ساهمت بشكل مباشر في دعم استقرار القطاع، ومنعت حدوث فجوة غذائية.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الدواجن مسارها الهابط بشكل تدريجي، ما لم تحدث مستجدات على الساحة الاقتصادية تؤثر على مدخلات الإنتاج أو حركة الاستيراد، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا لتوسيع الطاقات الإنتاجية داخل المزارع المتكاملة، وتشجيع الاستثمار في سلاسل التبريد والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول السلعة إلى المستهلك بسعر عادل، وفق رئيس شعبة الدواجن.