شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.

أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 40.525 دينار

عيار 22 سجل 37.150 دينار

عيار 21 سجل 35.450 دينار

عيار 18 سجل 30.375 دينار

عيار 14 سجل 23.625 دينار

عيار 12 سجل 20.250 دينار

الأونصة 1260.175 دينار

الجنيه الذهب 283.600 دينار

الأونصة بالدولار 3351.54 دولار

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الأمريكى ارتفاع سنوى بنسبة 2.1% فى أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة فى سبتمبر.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.