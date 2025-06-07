شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 07 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب فى البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.أسعار الذهب فى البحرين
عيار 24 سجل 40.525 دينار
عيار 22 سجل 37.150 دينار
عيار 21 سجل 35.450 دينار
عيار 18 سجل 30.375 دينار
عيار 14 سجل 23.625 دينار
عيار 12 سجل 20.250 دينار
الأونصة 1260.175 دينار
الجنيه الذهب 283.600 دينار
الأونصة بالدولار 3351.54 دولار
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الأمريكى ارتفاع سنوى بنسبة 2.1% فى أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة فى سبتمبر.
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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