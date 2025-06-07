شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.575 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 07 يونيو 2025 12:00 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى، حيث سجل عيار 24 سعر 32.650 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.650 دينار
عيار 22 سجل 29.925 دينار
عيار 21 سجل 28.575 دينار
عيار 18 سجل 24.475 دينار
عيار 14 سجل 19.050 دينار
عيار 12 سجل 16.325 دينار
الاونصة1015.425 دينار
الجنيه الذهب228.525 دينار
الأونصة بالدولار3310.82 دولار
و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.
كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.
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