شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.575 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى، حيث سجل عيار 24 سعر 32.650 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.650 دينار

عيار 22 سجل 29.925 دينار

عيار 21 سجل 28.575 دينار

عيار 18 سجل 24.475 دينار

عيار 14 سجل 19.050 دينار

عيار 12 سجل 16.325 دينار

الاونصة1015.425 دينار

الجنيه الذهب228.525 دينار

الأونصة بالدولار3310.82 دولار



و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.



كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

