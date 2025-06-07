اليابان: المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية لا تزال مستمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت اليابان أنها لم تتوصل بعد إلى أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم تحقيق بعض التقدم في المحادثات الجارية بين الجانبين.

وأكدت طوكيو أن الجهود لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق في منتصف يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات لعقد لقاء مرتقب بين قادة البلدين على هامش قمة مجموعة الدول السبع، التي ستُعقد في كندا ابتداءً من 15 يونيو.

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