شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ343.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، ويلقى سعر الذهب اهتمامًا كبيرًا فى قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 392.25 ريال

عيار 22 سجل 359.50 ريال

عيار 21 سجل 343.25 ريال

عيار 18 سجل 294.25 ريال

عيار 14 سجل 228.75 ريال

عيار 12 سجل 196 ريال

الأونصة 12199.50 ريال

الجنيه الذهب 2745.50 ريال

الأونصة بالدولار 3351.54 دولار

وقامت كل من أوكرانيا وروسيا بالتصعيد من حدة التوترات قبل الجولة الثانية من محادثات السلام فى إسطنبول، حيث وجهت أوكرانيا أحد أكبر الهجمات على روسيا منذ بداية هذه الحرب بالإضافة إلى هجوم روسى بطائرات مسيرة خلال الليل، الأمر الذى زاد من المخاوف فى الأسواق لينعكس بارتفاع كبير فى الطلى على الذهب كملاذ آمن.



وفى ظل تصاعد القلق بشأن تنامى ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.