الاقتصاد

سعر الدولار فى ثانى أيام عيد الأضحى يسجل 49.57 جنيه للشراء بالبنك المركزى

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  • سعر الدولار فى ثانى أيام عيد الأضحى يسجل 49.57 جنيه للشراء بالبنك المركزى 1/3
  • سعر الدولار فى ثانى أيام عيد الأضحى يسجل 49.57 جنيه للشراء بالبنك المركزى 2/3
  • سعر الدولار فى ثانى أيام عيد الأضحى يسجل 49.57 جنيه للشراء بالبنك المركزى 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 07 يونيو 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.57 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع، وفى البنك  عند سعر 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع.

 

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالي:

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دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

49.57 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

25af63b2bc.jpg

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

49.56 جنيه للشراء.

49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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